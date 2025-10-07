Alanya'ya Kruvaziyer Ziyareti: 1878 Turist Limana Ulaştı

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Oosterdam' adlı kruvaziyer çoğunluğu ABD'li 1878 turist getirdi.

Hollanda bandıralı, 285 metre uzunluğundaki 'Oosterdam' adlı kruvaziyer, Limasol'dan yola çıkarak Alanya Limanı'na ulaştı. Çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 1878 turist ve 783 personelin bulunduğu gemi limana demirledi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek tur otobüslerine bindi. Bazı turistler ise ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezmeyi tercih etti. Geminin akşam saatlerinde Rodos'a gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacağı öğrenildi.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,