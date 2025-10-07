Haberler

Alanya'ya Kruvaziyer Ziyareti: 1878 Turist Limana Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda bandıralı 'Oosterdam' adlı kruvaziyer, Alanya Limanı'na demirleyerek çoğunluğu ABD'li 1878 turisti ve 783 personeliyle birlikte geldi. Turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezmeyi tercih etti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Oosterdam' adlı kruvaziyer çoğunluğu ABD'li 1878 turist getirdi.

Hollanda bandıralı, 285 metre uzunluğundaki 'Oosterdam' adlı kruvaziyer, Limasol'dan yola çıkarak Alanya Limanı'na ulaştı. Çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 1878 turist ve 783 personelin bulunduğu gemi limana demirledi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek tur otobüslerine bindi. Bazı turistler ise ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezmeyi tercih etti. Geminin akşam saatlerinde Rodos'a gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacağı öğrenildi.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı

Görüntüler tedirgin etmişti! Türkiye sınırından beklenen haber geldi
Fenomen Mükremin Gezgin'in hesabına erişim engeli getirildi

Bakanlık şikayet etti, rezilliklerle gündeme gelen hesap kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.