Alanya'da Yaralı Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı

Alanya'da ağzına balık iğnesi saplanan ve yüzgeçlerine misina dolanan yaralı deniz kaplumbağası, tekne kaptanı ve tatilciler tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ağzına balık iğnesi saplanan, yüzgeçlerine de misina dolanan yaralı deniz kaplumbağasını, tekne kaptanı ile tatilciler kurtardı.

Günübirlik tekne turları düzenleyen kaptan Turgay Meşe, Alanya Kalesi civarında su yüzeyinde çırpınan deniz kaplumbağasını fark etti. Hemen denize atlayan Meşe, çırpınan hayvanı tekneye çıkardı. Deniz kaplumbağasının ağzına balık iğnesi saplandığı, yüzgeçlerine de misina dolandığı görüldü. Meşe ile teknedeki yerli ve yabancı tatilciler, yaralı hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Önce yüzgeçlerine dolanan misinadan, sonra da ağzındaki balık iğnesinden kurtarılan kaplumbağa denize bırakıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)