Alanya'da Yamaç Paraşütü Kazası: Yaralılar Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında yaralanan pilot ve turist, kurtarıldı. Kaza sonucunda pilot ve turist hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma düşerek yaralanan yamaç paraşütü pilotu ve beraberindeki turist kurtarıldı.

Dinek Mahallesi'nde yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe mevkisinde ismi öğrenilemeyen yamaç paraşütü pilotu, bir turist ile tandem (ikili) uçuş yaptı.

Kalkıştan kısa süre sonra hava akımına kapılan paraşüt, 25 metrelik uçuruma düştü. Diğer pilotların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yaralı turist ve pilot kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde vücutlarında kırıklar olduğu tespit edilen pilot ve turist, hastanede tedavi altına alındı.