Alanya'da tur otobüsü genç kıza çarptı, hayatını kaybetti
Yaşam Haberleri
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarptı. Kaza sonucunda genç kız hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tur otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti.
Y.T. (53) yönetimindeki 07 SE 028 plakalı tur otobüsü, D-400 kara yolu Mahmutlar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ece Kurum'a (22) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kurum'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Otobüs şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Yaşam