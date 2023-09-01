Alanya'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonucu sürücü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Elikesik Mahallesi'nde Hilmi Cömert'in (42) kullandığı traktör devrildi.
Sürücünün traktörün altında kaldığını görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altından çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Sürücü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Yaşam