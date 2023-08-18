Alanya'da Tatil Yapan 6 yaşındaki Rus vatandaşı Çocuk Havuzda Boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus ailenin 6 yaşındaki çocuğu otel havuzunda boğuldu.

Konaklı Mahallesi'nde bir otelde tatillerini geçiren ailenin erkek çocuğu Roman Deleu yüzmek için havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Deleu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.