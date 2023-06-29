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Alanya'da Tatil Yapan Polonyalı Turist Otelden Ölü Bulundu

Alanya'da Tatil Yapan Polonyalı Turist Otelden Ölü Bulundu

Yaşam Haberleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 47 yaşındaki Polonyalı kadın turist, otel odasında ölü bulundu. Turistin kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 47 yaşındaki Polonyalı kadın turist, otel odasında ölü bulundu.

Okurcalar Mahallesi'ndeki otelde konaklayan Malgorzata Bogumila Olejniczak odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.

Yedek anahtarla odaya giren görevliler, turistin yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekibi, Olejniczak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Turistin kesin ölüm sebebinin, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Yaşam

Antalya Otopsi Alanya turist Yaşam Haberler

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