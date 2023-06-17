Alanya'da Refüje Çarpan Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı
Yaşam Haberleri
Antalya'nın Alanya ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
M.E. (50) idaresindeki 07 E 1714 plakalı otomobil, Seki Mahallesi D-400 kara yolunda, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durdu.
Kazada yaralanan, sürücü M.E. ile araçta bulunan H.E. (18), S.T. (18) ve E.Y. (19), ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Yaşam