Alanya'da Refüje Çarpan Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.