Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm orman zarar gördü.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormanda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yaklaşık 1 dönüm zarar gördü.
Tepe Mahallesi Sarılar sokakta bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına helikopter, 2 itfaiye aracı, 2 ilk müdahale aracı müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm orman zarar gördü. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam