Alanya'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ağaca çıkan kedi, inemeyince itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahipli olmadığı belirlenen kedi, doğaya bırakıldı.