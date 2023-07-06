Alanya'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ağaca çıkan kedi, inemeyince itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahipli olmadığı belirlenen kedi, doğaya bırakıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıktığı ağaçtan inemeyen Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Alanya İtfaiye İstasyon Amirliği ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla ulaştıkları kediyi kurtardı.
Sahipli olmadığı öğrenilen kedi, doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Yaşam