Alanya'da kedinin saldırısına uğrayan caretta caretta yavruları denize ulaştırıldı

Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde bir kişi, kedinin saldırısına uğrayan 4 caretta caretta yavrusunu denize ulaştırdı. Yıldızhan, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz canlılarını kurtardığı için mutlu olduğunu belirtti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, kedinin yemek istediği yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının denize ulaşmasını sağladı.

Elikesik Mahallesi'ndeki halk plajında yürüyüş yapan Mustafa Yıldızhan, bir kedinin, yuvadan çıkarak denize ulaşmaya çalışan 4 caretta caretta yavrusunu bir kedinin yemeye çalıştığını fark etti.

Yavrulardan birinin öldüğünü belirleyen Yıldızhan, kediyi uzaklaştırdıktan sonra 3 yavrunun denize ulaşmasını sağladı.

Yıldızhan, caretta carettaların beklenenden daha erken yuvalarından çıktığını belirtti. Yıldızhan, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz canlılarını denize ulaştırdığı için mutlu olduğunu ifade etti.