Üye Girişi
Haberler

Alanya'da kedinin saldırısına uğrayan caretta caretta yavruları denize ulaştırıldı

Yaşam Haberleri

Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde bir kişi, kedinin saldırısına uğrayan 4 caretta caretta yavrusunu denize ulaştırdı. Yıldızhan, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz canlılarını kurtardığı için mutlu olduğunu belirtti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, kedinin yemek istediği yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının denize ulaşmasını sağladı.

Elikesik Mahallesi'ndeki halk plajında yürüyüş yapan Mustafa Yıldızhan, bir kedinin, yuvadan çıkarak denize ulaşmaya çalışan 4 caretta caretta yavrusunu bir kedinin yemeye çalıştığını fark etti.

Yavrulardan birinin öldüğünü belirleyen Yıldızhan, kediyi uzaklaştırdıktan sonra 3 yavrunun denize ulaşmasını sağladı.

Yıldızhan, caretta carettaların beklenenden daha erken yuvalarından çıktığını belirtti. Yıldızhan, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz canlılarını denize ulaştırdığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Yaşam

Antalya Alanya Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title