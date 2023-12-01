Alanya'da Kaldırıma Çarpan Motosiklette 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Ağır Yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu ise ağır yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Gökhan Aktaş (36) idaresindeki 07 NTE 51 plakalı motosiklet, Avsallar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma çarptı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Aktaş ile yolcu olarak bulunan V.D. (27) yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
V.D'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.