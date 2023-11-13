Alanya'da kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Yaşam Haberleri
Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarptıktan sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi ve cenaze morga kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Özcan N. idaresindeki 07 HIG 62 plakalı motosiklet, Türkler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma çarptı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Özcan N'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam