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Alanya'da kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarptıktan sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi ve cenaze morga kaldırıldı.