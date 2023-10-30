Alanya'da halk otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yaşam Haberleri
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adem Arslan'ın (23) kullandığı 07 NEP 40 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen 07 HRV 11 plakalı halk otobüsü, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen motosiklet sürücüsü Arslan'ın cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Öte yandan, kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arslan'ın kullandığı motosikletin karşı yönden gelerek otobüsle çarpışması görülüyor.