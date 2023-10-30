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Alanya'da halk otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.