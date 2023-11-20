Alanya'da Dalgalı Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren genç güçlükle kıyıya çıkabildi. Bitkin görünen genci, arkadaşları su yutma ihtimaline karşı baş aşağı çevirip yardımcı olmaya çalıştı.

Olay, dün öğleden sonra Alanya ilçesi İncekum Plajı'nda yaşandı. Mobilyacılık yapan Yunus Baykara, öğle saatlerinde dört arkadaşı ile birlikte İncekum Plajı'na denize girmek için geldi. Soğuk havaya rağmen Baykara, dalgalı denize girdi. Bir süre yüzen Baykara, dalgaların kendisini yormasıyla yorgun düştü. Boğulma tehlikesi geçiren genç, güçlükle de olsa kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. Bir hayli bitkin olan genç kendini kumların üzerine bıraktı. Çok su yuttuğunu söyleyen Baykara'yı arkadaşları ayaklarından havaya kaldırıp suyu boşaltmaya çalıştı. Dinlendikten sonra kendine gelen genç, arkadaşları tarafından kontrol amaçlı sağlık merkezine götürüldü. Gencin dev dalgalar arasından çıkmaya ve kıyıya ulaşmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. - ANTALYA