Alanya'da çıkan yangın villaya sıçradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde boş arazide çıkan yangın, 2 katlı villaya sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında villanın büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 15.00 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi Enişdibi Caddesi'nde bulunan boş arazide çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki 2 katlı villaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de itfaiye araçlarıyla yangını söndürmek için çalışma başlatırken, mahalle sakinleri de destek verdi. Helikopterin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında binanın büyük kısmı kullanılamaz hale geldi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.