Alanya'da çıkan yangın villalara sıçradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın, otluk alandan villalara sıçradı. Bir villanın çatısı tamamen yanarken, diğer villalarda maddi zarar meydana geldi. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, villalara sıçradı. Olayda bir villanın çatısı tamamen yanarken, çok sayıda villada maddi zarar meydana geldi.

Yangın, Tepe Mahallesi Köşk mevkiinde çıktı. Alınan bilgiye göre; otluk alanda çıkan yangın milyon dolarlık villalara sıçradı. Olayda 1 villanın çatısı yanarak küle döndü. Bazı villalarda da maddi zarar meydana geldi. Villada yaşayanlar havuzlarında bulunan suları kovalarla alarak yangını söndürmeye çalıştı. Yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı havadan bir helikopter de destek verdi. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - ANTALYA