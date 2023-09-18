Alanya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Alanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesi Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı ilk andan itibaren bölgede görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, soğutma çalışmalarına da destek veriyor.

30 araç ve 70 personel ile yangın söndürme çalışmalarına katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından bölgedeki soğutma çalışmalarına da katılıyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, personel ve araç desteğini sürdürüyor.

YANAN EVDE İNCELEME

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yangında evi yanan Baki Aydın isimli vatandaşa yardım elini uzatan ekipler, yanan evde inceleme yaparak ihtiyaçları belirledi. Sosyal Hizmet uzmanlarının yangın bölgesindeki incelemeleri sürüyor.