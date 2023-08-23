Alanya'da çıkan yangın kontrol altına alındı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerine yakın bir makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kırsal alan yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
Yangın, Alanya Kaplanhani yayla bölgesinde çıktı. Yangına 2 arazöz 1 ilk müdahale aracı 1 helikopter müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 1 hektar alan zarar gördü. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam