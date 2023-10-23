Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alanya ilçesi Tepe Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına helikopter, çok sayıda arasöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. - ANTALYA