Alanya'da Büyüyen Orman Yangınına Kara ve Hava Ekipleri Müdahale Ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan orman yangınına kara ve hava ekiplerinin sayısı artarak müdahale devam ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter, uçak ve arazöz görev yapıyor. Vatandaşlar da ekiplere yardım ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan orman yangınına kara ve hava ekiplerinin sayısı artarak müdahale devam ediyor.

Alanya ilçesi Dimçayı Akköprü mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, 8 helikopter, 6 uçak, 42 arazöz, 6 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve çok sayıda yerel ekip ile müdahalede bulunuluyor. Araç sayısının yeni katılacak olanlarla daha da artacağı bildirildi. Bölgede çok sayıda vatandaşın ekiplere yardım ettiği görüldü. Kuru ve rüzgarlı bir havanın etkili olduğu bölgede ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. - ANTALYA