Alanya'da Bir Turistin Cesedi Asansör Boşluğunda Bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde 80 yaşındaki Avusturyalı turist V.S.'nin cansız bedeni, otelin asansör boşluğunda bulundu. Turistin, asansör boşluğuna 3 gün önce düştüğü değerlendiriliyor.

Olay, Saray Mahallesi Hacıhamdioğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelde meydana geldi. Otelin 4'üncü katında konaklayan Avusturyalı turist V.S.'yi birkaç gündür göremeyen çalışanlar, polise haber verdi. İnceleme yapan polis, otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedenini buldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı. İtfaiyenin yardımıyla çıkarılan V.S.'nin cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polisin araştırmasında V.S.'nin 3 gün önce asansör boşluğuna düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

HABER- KAMERA: Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
