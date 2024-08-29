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Alan yok mu? 29 Ağustos Perşembe bugün Alan neden yok?

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Alan'da 5'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor. ATV'nin ilgi çeken yarışması bugün yayın akışında yer almadı. Peki, 29 Ağustos Perşembe bugün Alan neden yok? Alan yok mu?

Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor. Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Peki, Alan yok mu? 29 Ağustos Perşembe bugün Alan neden yok?

ALAN YARIŞMA FORMATI NE?

Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması "Alan" şimdi de atv ekranlarında!

Hollanda, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Ukrayna, Macaristan ve şimdi de Türkiye!

100 yarışmacı, 100 kategori ve 1.000.000 lira ödül!

Rakiplerini ele, alanını genişlet ve sona kalıp büyük ödülü al!

Sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar. 45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor. Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor. Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor. Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor. En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor. Devam etmek istemezse alana geri dönüyor. Eğer düelloyu kazanan kişinin kategorisinde yarışılmışsa kazanan kişi elenen kişinin kategorisini alarak yarışmaya devam ediyor.

29 AĞUSTOS PERŞEMBE BUGÜN ALAN NEDEN YOK?

Alan programı Trabzonspor maçı nedeniyle bugün yayın akışında yer almıyor. Alan 22.00'te özel bölümü ile ekranda olacak.

Alan yok mu? 29 Ağustos Perşembe bugün Alan neden yok?

Osman Demir
Osman Demir
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