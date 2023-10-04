Akyazı'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yeni Mahalle, Ada Caddesi'nde K.B. idaresindeki 54 ABM 067 plakalı kamyonet ile S.A'nın kullandığı 4 CJP 629 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam