Akseki'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir saat içinde kontrol altına alındı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Akseki ilçesi Püser mevkiindeki ormanlık alandan saat 16.58'de alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 arazöz, 2 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçakla müdahale edilen yangın bir saat içinde kontrol altına alındı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam