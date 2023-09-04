Akseki'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya'da hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı.

Olay, Akseki-Seydişehir kara yolunda Akçeşme mevki yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ömer Ünalan yönetiminde bulunan 42 NA 480 plakalı hafif ticari araçla, sürücüsü belirlenemeyen 61 AT 532 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye birimi ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın sürücü araç içerisinde sıkıştı. Akseki itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada aynı araç içerisinde bulunan Muhsin Ünalan, Ömer Karabulut ve otomobil içerisinde bulunan Buse Kölgeli, Derya Kölgeli, Fatih Kölgeli ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akseki Devlet hastanesine sevk edildi.

Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.