Akseki'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Islak zemin nedeniyle kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Akseki yönünden Manavgat yönüne gitmekte olan Mehmet Emin Beştayidaresindeki 07 HOD 91 plakalı hafif ticari aracın Büyükalan mevkiinde havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle viraj içine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin 112 acil yardım merkezine ihbarı üzerine olay yerine trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Akseki İtfaiye Birimi ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındığı bildirilirken, sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.