Aksaray ve Niğde'de Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kurulacak
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Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla Aksaray ve Niğde'de Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak. Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla Aksaray ve Niğde'de Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak.
Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla "Aksaray İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" ve "Niğde İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kurulmasına 5355 sayılı Mahalli İdari Birlikleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi gereğince izin verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.