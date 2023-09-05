Aksaray'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3 aylık bebeği bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Selin vurduğu yol güzergahı ve çevresindeki tarım arazilerinde yapılan çalışmalara 250'den fazla görevli katılıyor.

Aksaray'daki sel sonrası kayıp bebeği arama çalışması devam ediyor

AKSARAY - Aksaray'da önceki gün gece saatlerinde meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar ve kayıpların olduğu sel felaketinde kayıp olan bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

Aksaray'da pazar gün saat 20.30 sıralarında Sevinçli, Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkiinde meydana gelen sağanak yağıştan kaynaklı sel afeti meydana geldi. Afetin ardından kriz masası oluşturularak çalışmalara başlandı. Sel sırasında sürüklenen araçlar olduğu ortaya çıktı. Felakette 1 kadın hayatını kaybederken, yaralanan 14 afetzedenin hastanede tedavisi yapıldı. Güzelyurt ilçesinden Aksaray'a gelirken araçlarıyla sele kapılan ailenin ise 3 aylık bebekleri sele kapılarak kayboldu. Bir vatandaş da motosiklette 2 kişinin sele kapılmış olabileceği şeklinde ihbarda bulundu ancak bununla ilgili resmi bir müracaat olmadı.

Sel felaketinin ardından kayıp 3 aylık bebeği arama çalışmaları ise selin vurduğu yol güzergahı, Uluırmak kanalı ve çevresindeki tarım arazileri olmak üzere yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki alanda devam ediyor. İl Afet Acil Durum başta olmak üzere Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye, jandarma, polis olmak üzere üzere 250'den fazla görevli arama çalışması yapıyor.