Aksaray'da Yangında Hayatını Kaybeden 4 Yaşındaki Kız Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aksaray'da dün evde çıkan yangında korkarak dolaba saklanan ve yanarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın, dün sabah saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi 2404. Sokak'ta bulunan iki katlı eski bir binanın 1. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 4'ü çocuk 6 kişilik ailenin oturduğu dairenin çocuk odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çocuk odasını sararken, oda adeta alev topuna döndü. Dumanı hissederek uyanan baba Hüseyin C. (36) ve eşi Rahaf C. (32), yangını fark ederek hemen çocuklarının yanına koştu. Çocuk odasında bulunan 3 çocuğu alıp dışarı çıkaran anne ve baba, alevlerin tüm odayı sarmasıyla 4. çocukları 4 yaşındaki Cihan Carruh isimli kız çocuğunu bulamadı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da evin içinde alevler arasında çocuğu aradı. Bir süre sonra 4 yaşındaki Cihan Carruh isimli kız çocuğunun dolap içinde yanmış cesedine ulaşıldı.

Yangında cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki kız çocuğunun cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan işlemlerin ardından kız çocuğunun cenaze Somuncu Baba Külliyesinde öğlen namazına müteakip İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenazeye Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - AKSARAY