Aksaray'da Yangında 4 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Aksaray'da 2 katlı binanın 1. katında çıkan yangında 4 yaşındaki kız çocuğu, alevlerden korkup saklandığı dolabın içinde hayatını kaybetti.

Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi 2404. Sokak'ta bulunan iki katlı eski bir binanın 1. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 4'ü çocuk 6 kişilik ailenin oturduğu dairenin çocuk odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çocuk odasını sararken, oda adeta alev topuna döndü. Dumandan uyanan baba Hüseyin C. (36) ve eşi Rahaf C. (32), yangını fark ederek hemen çocuklarının yanına koştu. Çocuk odasında bulunan 3 çocuğu alıp dışarı çıkaran anne ve baba, alevlerin tüm odayı sarmasıyla 4. çocukları 4 yaşındaki Cihan Carruh isimli kız çocuğunu bulamadı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da evin içinde alevler arasında çocuğu aradı. Bir süre sonra 4 yaşındaki Cihan Carruh isimli kız çocuğunun dolap içinde yanmış cesedine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - AKSARAY