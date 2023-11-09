Aksaray'da Yakıt Tankeri Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında yakıt taşıyan bir tanker devrildi ve alev aldı. Kazada tanker sürücüsü Yusuf Soysal hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra sürücünün cesedine ulaşıldı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray-Adana kara yolu 32'nci kilometresinde meydana geldi. Irak'tan Ankara'ya yakıt taşıyan Yusuf Soysal yönetimindeki 73 SZ 147 plakalı tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Devrilen tanker birden alev aldı. İhbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndüren ekipler, araç içinde sıkışan sürücü Soysal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Soysal'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

'YUSUF'UN KIZI VARDI'

Aynı şirkette çalışan diğer tankerin sürücüsü Cihan Erken, "Irak'tan Ankara'ya yakıt taşıyorduk. Dün gece saat 23.00 civarında yolda mola verip, uyuduk. Sabah saat 04.30 sıralarında tekrar yola çıktık. 3 kilometre önünde gidiyordum. Aynadan baktığımda Yusuf'un aracı kayboldu. Kaybolunca durup, telefonla aradım. Telefonu açmadı. Şirketin araç takip sistemi olduğu için ona baktırdım. Merak edip, gerip döndüğümde kaza yaptığını ve aracın yandığını gördüm. Yusuf'un kızı vardı ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşıyordu" dedi.