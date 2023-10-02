Aksaray'da Yağış Sonucu Ev İstinat Duvarı Çöktü, 4 Yaşındaki Çocuk Mahsur Kaldı

Aksaray Kurtuluş Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü ve içerideki 4 yaşındaki çocuk mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Kurtuluş Mahallesi 3806. Sokakta yoğun yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü. Duvarın çöküşüyle birlikte evi su basarken, içerideki 4 yaşındaki çocuk ise mahsur kaldı.

Aksaray'da etkili olan sağanak yağış, Kurtuluş Mahallesi 3806. Sokak'ta bulunan bir evin istinat duvarının çökmesine neden oldu. Duvarın çökmesiyle birlikte evi su basarken, evin içerisinde bulunan yabancı uyruklu 4 yaşındaki bir çocuk mahsur kaldı.

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan çocuğu kurtarırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde ilk müdahalenin ardından çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.