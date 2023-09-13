Aksaray'da Vinç ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Aksaray'da vinç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde üzeri Galericiler Sitesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, galericiler sitesinden merkez istikametine seyreden B.M. (25) idaresindeki 38 BR 0722 plakalı vinç kamyoneti karşı şeritten gelen Ö.B.Ç. (19) yönetimindeki 38 FU 522 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İki aracın hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Ö.B.Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY