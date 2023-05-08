Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten İstanbul'da giden Al Çakal (49) yönetimindeki 34 BHL 508 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada fayans ustası oldukları belinlenen sürücü Ali Çakal, Suriye uyruklu Bekkur Bekkur (25) ve aynı ülke vatandaşları Hamud Muhamed (17), Cemal Halil (33), Amin Amin (17) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarından Bekkur, Halil ve Amin'in sağlık durumunun ciddiyetini korduğu öğrenildi.