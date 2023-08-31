Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı, 1 Tır Hurdaya Döndü

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 tır ve 1 kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bir tırın kupası yerinden koparak hurdaya döndü. Olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da 2 tır ve 1 kamyon çarpıştı, tırın kupası koptu: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da 2 tır ve 1 kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, 1 tırın kupası yerinden koparak hurdaya döndü.

Kaza, Aksaray - Adana Karayolu Armutlu Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Armutlu köyü yol kavşağında tali yolda kırmızı ışıkta bekleyen Aksaray İl Özel İdaresine ait A.A. idaresindeki 68 ACV 486 resmi plakalı tıra, aynı istikamete seyreden H.H.K. yönetimindeki 68 ABH 601 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kırmızı ışıkta bekleyen resmi plakalı tır yola çıkarken, bu sırada Aksaray'dan Adana istikametine seyreden U.Ç. idaresindeki 01 AET 076 plakalı tır da resmi plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle resmi plakalı tırın kupası yerinden koptu. Kazada İl Özel İdaresine ait resmi plakalı tır sürücüsü ve arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, İl Afet Acil Durum (AFAD), itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve jandarma yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma ekipleri kupası kopan tırdan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa taşınan yaralılara ilk müdahale burada yapılırken ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan resmi plakalı tır sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.