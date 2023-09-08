Aksaray'da TIR, refüjü aşarak dükkana çarptı: 1 yaralı

AKSARAY'da, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, yol kenarındaki boş dükkana çarpan TIR'ın şoförü Durmuş Ergin (43), yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Durmuş Ergin'in kontrolünü yitirdiği 51 KG 608 plakalı TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçerek yol kenarındaki boş dükkana çarptı. Kazada, hurdaya dönen TIR'ın şoförü Ergin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Ergin'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.