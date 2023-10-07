Aksaray'da TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

AKSARAY'da TIR'ın, yolun sağında park halindeki hafif ticari araca çapmasıyla meydana gelen kazada Sami Polat (39) öldü, eşi Nazlı Polat (37) ile sürücü Sait Boyraz (48) yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında meydana geldi. Yusuf Barış (27) yönetimindeki 33 DNY 02 plakalı TIR, yolun sağında park halindeki İstanbul'dan Gaziantep'e giden Sait Boyraz yönetimindeki 34 NDV 24 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç hurda yığınına döndü. Kazada sürücü Sait Boyraz ve yanındaki Nazlı Polat yaralandı, Sami Polat da olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sami Polat'ın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Yusuf Barış ise gözaltına alındı.