Aksaray'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Aksaray'da sac yüklü tır ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'den Kocaeli'ye giden Yüksel D. (53) idaresindeki 80 GE 087 plakalı sac yüklü tır, Hacılar Harmanı Mahallesi'nden Tacin Mahallesi istikametine giden Yakup K. (38) yönetimindeki 42 AHS 23 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu kaldırıma çıkan hafif ticari araç trafik ışığına çarparak dururken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Halime K. (14) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY