Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sait Boyraz (48) yönetimindeki 34 NDV 24 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Niğde otoyolu Babakonağı köyü yakınlarında Yusuf Barış (27) yönetimindeki 33 DNY 02 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçtaki Sami Polat (39) kaza yerinde yaşamını yitirdi, eşi Nazlı Polat (37) ve sürücü Boyraz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.