Aksaray'da Şiddetli Yağmur Sel Felaketine Yol Açtı

Aksaray'da öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağmur yağışı sele neden oldu. 3 katlı apartmanın bodrum katında yaşan yabancı uyruklu ailenin 4 çocuğu tavana kadar dolan sel sularının içinde kalırken çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağmur yağışı sele neden oldu. 3 katlı apartmanın bodrum katında yaşan yabancı uyruklu ailenin 4 çocuğu tavana kadar dolan sel sularının içinde kalırken çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, kurtuluş Mahallesi 3806 Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında yaşandı. Şehirde yağmur yağışı öğle saatlerinde başlayarak bir süre sonra etkisini artırarak devam etti. Şiddetli yağış nedeniyle kent genelinde birçok köy ve beldede su baskınları yaşanırken şehir merkezinde de 3 katlı bir apartmanın bodrum katını su bastı. Bodrum katta yaşayan yabancı uyruklu ailenin Zermina K. (9), Abdulsabir K. (4), Uğur Can K. (2) ve 6 aylık olan Salih Muhammed isimli 4 çocuk neredeyse tavana kadar sel suyuyla dolan odanın içinde kaldı. İlk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet Acil durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine çok yakın olan itfaiye ekipleri saniyeler içinde olay yerine intikal ederek su dolu eve girdi ve 2 çocuğu çıkarttı. Diğer 2 çocuk vatandaşlar tarafından çıkartılırken çocuklara olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahaleler yapıldı. Çocuklar daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Adeta tavana kadar su dolan evde Aksaray Belediyesi tarafından tahliye çalışması başlatıldı.

Çocukların sular altında kaldığı apartmanın 1. katında oturan Ali Soyal (30), "Abi arkadaki duvar yıkıldı. Tam duştan çıktım anneannem bağırdı aşağıya koştum. Çok şükür ir çocuğu kurtardım. İkincisi de, dördüncüsü de içeride kaldı. İtfaiye geldi çocuğu aldı. Arkadaki duvar yıkıldığı gibi ev sularla doldu" dedi.

Çocukları sel sularının içinde kalan yabancı uyruklu anne Sıdıka K., "Bodurumda oturuyordum. Su sesini duydum hemen koştum dışarıya, koşana kadar içeriye hep su girdi. Çocuklar içeride kaldı. Çıkarttılar" dedi. - AKSARAY