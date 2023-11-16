Aksaray'da Şiddetli Rüzgar ve Yağmur Hayatı Etkiliyor

Aksaray'da öğle saatlerinde başlayan rüzgar akşam saatlerinde gelen yağmur yağışı ile birlikte yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Şehir genelinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı da kısmen olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte rüzgar saatte 33 kilometreye kadar ulaştı.

Aksaray'da öğle saatlerinde şiddetini artıran rüzgar akşam saatlerinde yağmur yağışıyla birlikte hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Aksaray'da öğle saatlerinde başlayan rüzgar akşam saatlerinde gelen yağmur yağışı ile birlikte yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Şehir genelinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı da kısmen olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmur ve rüzgara hazırlıksız yakalanırken, rüzgarın şiddeti sallanan ağaçlardan etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü Aksaray'da rüzgar saatte 33 kilometreye kadar ulaştı. Gece yarısına kadar devam etmesi beklenen yağmur ve şiddetli rüzgar şehirde halen etkisini sürdürürken olumsuzluklara karşı İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri teyakkuza geçti. - AKSARAY