Aksaray'da Selde Eşi Hayatını Kaybeden Çiftçi Kurtuldu

Aksaray'da 3 Eylül'de yaşanan selde, Kireçlik mevkisinde araçları suda sürüklenen 2 çocuk annesi Gülseren En, hayatını kaybetti, sürücü eşi Çapan En kurtuldu. Gücünkaya köyünde oturan çiftçi Çapan En, kent merkezinde bir yakınlarına gittiklerini, dönüş yolunda sele kapıldıklarını belirtti. 1989 yılında eşi Gülseren En ile evlendiğini söyleyen Çapan En, "Atış alanını geçince yağmur başladı, akaryakıt istasyonuna girdik. Çünkü aracın silecekleri çalışmasına rağmen görüş mesafesi sıfırdı, önümü göremiyordum. Selin olacağını düşünmedik. Yağmurun dinmesini beklerken sel oldu. Su, akaryakıt istasyonunun arka tarafından gelip, araç ile dere yatağına sürükledi" dedi.

'2,5 SAAT SELLE MÜCADELE ETTİM'

Sel suları ile saatlerce mücadele ettiğini anlatan En, "Aracın içi su ile doldu. Nefes almam zorlaşmıştı, ben de can havli ile kendi tarafımdaki kapının camını açtım. Eşim de sağımda oturuyordu. Dere yatağında söğüt ağaçları var. Başımı camdan dışarı çıkarttığımda, ağacın dalını fark ettim. İlk tuttuğum dal kırıldı, beni taşımadı. Tekrar bir daldan daha tutunup, camdan söğüt ağacına çıktım. Araba da suda sürüklenip, gitti. Eşim içinden henüz çıkamamıştı. 2-2,5 saat selle mücadele ettim. Eşime yardımım olmadı, çıkartamadım" diye konuştu.