Aksaray'da Sel Sularına Kapılan Bebeğin Cansız Bedeni Bulundu

1) SELDE KAYBOLAN ASEL BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AKSARAY'da annesinin kucağından kayıp, sel sularına kapılan 3 aylık Asel Balcan'ın, arama çalışmalarının 5'nci gününde cansız bedeni bulundu.

Aksaray'da 3 Eylül'de yaşanan sele araçlarında yakalanan Nazif (25)-Hayriye Balcan (25) çifti kurtuldu; annesinin kucağından kayan 3 aylık Asel bebek ise suya kapılarak kayboldu. Kayıp bebeği bulmak için AFAD, jandarma, polis, UMKE, itfaiye ve STK gönüllerinden oluşan 408 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Asel bebeğin, 5'nci günde Kireçlik mevkisinde cansız bedeni bulundu.