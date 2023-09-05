Aksaray'da Sel Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı

AKSARAY'da yaşanan sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, su basan evlerin bodrumlarında çamur ve balçıklar tahliye edildi. Ardından temizlik çalışması başladı. Kentte 03 Eylül Pazar günü etkili olan sağanağın ardından kentin birçok noktasında sel meydana geldi. Selin oluştuğu Coğlaki Mahallesinde yaklaşık 40 binanın bodrum katını su bastı. Bodrum katlarında park halindeki araçlarla. bina sakinlerine ait eşyalarda zarar gördü. Biriken sular belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliyenin ardından da bina sakinleri temizlik çalışmasına başladı. Temizlik yapan mahalle sakinlerinden Cavit Çıtak, 'Bu durum Allah'tan geldi. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, ekipleri bizlere 24 saat destek verdi. Suyu tahliye ettik. Şimdi de kendi imkanlarımızla temizlik yapıyoruz. Garaj olarak kullanılan bodrum katında park halindeki araçlarda zarar var. Birkaç arkadaşın kaskosu varmış, diğerlerinin yok. En büyük hasarı bölgede bizim bina aldı. dedi.

'BODRUM KATIMIZA 1,5 METRE SU DOLDU'

Aynı mahallede başka binada oturan Recep Duru ise binalarının bodrum katının yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde suyla dolduğunu belirtti. Suyun tahliye edilmesinin ardından temizlik çalışmalarına başladıklarını ifade eden Duru, "Selin olduğu gün burası bir anda deniz gibi su dolmuş. Bodrum katımızda su yüksekliği yaklaşık 1,5 metreyi buldu. Buradan ekipler 1 gün boyunca su tahliyesi yaptı. Elektrikli bisikletim selden dolayı kullanılamaz hale geldi. Birçok araçta aynı şekilde kullanılamaz hale geldi. Allah'ım bir daha böyle felaket yaşatmasınö diye konuştu.