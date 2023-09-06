Aksaray'da Sel Felaketinde Kaybolan Bebek İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

VALİ KUMBUZOĞLU: İÇİMİZ YANIYOR

Aksaray'da, 3 gün önce etkili olan sağanağın neden olduğu selde annesi Hayriye Balcan ile birlikte otomobilden fırlayıp, akıntıya kapılan Asel bebeğin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, arama yapan ekipleri ziyaret edip, inceleme bulundu. Asel bebeğin izine henüz rastlanılmadığını belirten Vali Kumbuzoğlu, "3 Eylül'den bu yana 3'üncü günü doldurmuş durumdayız. Ama maalesef Asel bebeğimizi hala bulamamdık. İçimiz yanıyor. Ailesinin bütün üzüntüsüne yürekten hepimiz katılıyoruz. Hepimiz aynı acıyı hissediyoruz. Ama tüm heyecanımızla aramaya devam ediyoruz. Her gün farklı yerleri tarıyoruz. Bugünkü çalışmamıza 118 AFAD personeli, 51 jandarma arama- kurtarma personeli, 163 polisimiz, ayrıca sivil toplum kuruluşlarımızdan ADANA SAR ve Kayseri ANDA'dan da yardım aldık. Bunlar da aramızda onlara teşekkür ediyoruz. 4 UMKE personeli ve ayrıca İHH İnsani yardım vakfından çok büyük destekler görüyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 14 personelle bize destek veriyorlar. Ayrıca aramızda 4 arama- kurtarma köpeğimiz var. 20 dalgıç sürekli Melendiz Çayı'nı tarıyor. Yarın sabah 2 arama köpeğimiz de desteğe gelecek" diye konuştu.

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,