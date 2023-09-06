Aksaray'da sel felaketinde kaybolan Asel bebeği arama çalışmalarına özel eğitimli köpekler katıldı

Aksaray'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3 aylık Asel bebeği arama çalışmalarına Ankara'dan gelen özel eğitimli köpekler de katıldı.

Aksaray'da 3 Eylül Pazar akşamı sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde 1 kadın hayatını kaybederken, 3 aylık Asel bebek de annesi Hayriye Balcan'ın kucağından düşerek akıntıya kapılıp kayboldu. Sel felaketinin ardından Kireçlik mevkisinde bulunan Melendiz Çayı'nda başlatılan arama kurtarma çalışmaları, Uluırmak kanalı ve çevresindeki arazilerdeki uzun bir hatta devam ediyor. 10 kilometrelik dere yatağı ve çevresinde jandarma, emniyet, AFAD, UMKE, itfaiye ve çevre illerden gelen gönüllü ekiplerden oluşan 408 kişi gece gündüz arama yapıyor. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da aralıksız olarak çalışmaları takip ediyor, yerinde incelemeler yapıyor.

Öte yandan, Asel bebeği arama çalışmalarına 2'si Jandarma Genel Komutanlığından, 2'si de Emniyet Genel Müdürlüğünden olmak üzere Ankara'dan getirilen özel eğitimli köpekler de katıldı. Bölgeye ulaşan köpekler arama çalışmalarına başladı. - AKSARAY