Aksaray'da sel felaketinde kaybolan Asel Balcan'ın cansız bedeni bulundu

Aksaray'da 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3 aylık Asel Balcan'ın cansız bedeni bulundu.

Aksaray'da 3 Eylül Pazar akşamı sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde 1 kadın hayatını kaybederken, akaryakıt istasyonunda sele kapılan araç içerisinde bulunan 3 aylık Asel Balcan annesi Hayriye Balcan'ın kucağından düşerek akıntıya kapılıp kayboldu. Sel felaketinin ardından Asel bebeğin bulunabilmesi için Kireçlik mevkisinde bulunan Melendiz Çayı, Uluırmak kanalı ve çevresinde bulunan arazilerdeki uzun bir hatta AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve emniyet ekipleri gece gündüz arama yaptı. Asel bebeği arama çalışmalarına 2'si Jandarma Genel Komutanlığından, 2'si de Emniyet Genel Müdürlüğünden olmak üzere Ankara'dan getirilen özel eğitimli 4 köpek de katıldı. Arama çalışmalarında bugün sabah saat 09.00 sıralarında Asel Balcan'ın cansız bedeni selin vurduğu akaryakıt istasyonuna yaklaşık 1,5 kilometre mesafede selin oluşturduğu dere yatağında söğüt ağaçlarının arasında bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - AKSARAY