Aksaray'da Sel Felaketinde 2 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti, 3 Aylık Bebek Kayıp

1) 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 14 KİŞİNİN KURTULDUĞU SELDE KAYBOLAN ASEL BEBEK, ARANIYOR

AKSARAY'da sele kapılan otomobildeki 2 çocuk annesi Gülseren En'in (53) öldüğü, diğer araçlardaki 14 kişinin turtulduktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı selde, annesinin kucağından kayıp akıntıda kaybolan 3 aylık Asel bebek henüz bulunamadı. Arama çalışmaları sürerken, selin oluşturduğu afetin boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından Sevinçili, Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkisinde sel etkili oldu, bir akaryakıt istasyonunun önündeki yol yarıldı. Kent merkezinden Gücünkaya köyüne giden Çapan En (53) ve eşi 2 çocuk annesi Gülseren En'in içinde bulunduğu otomobil yarılan yoldaki suyun akıntısına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki köylülerin de yardımıyla Çapan En, sağ olarak kurtuldu. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç içinden çıkamayan ve yaşamını yitiren eşi Gülseren En'in cansız bedeni de bulunduğu yerden çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Gülseren En'in cenazesinin bugün Gücünkaya köyünde defnedilmesi bekleniyor. Çapan En'in dışında son anda selden kurtulan diğer araçlardaki 13 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ASEL BEBEK'İN BULUNMASI İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan Nazif Balcan (25) ve aynı yaştaki eşi Hayriye Balcan'ın sürüklenen araçlarından kendi imkanlarıyla kurtulurken, Hayriye Balcan'ın kucağındaki 3 aylık Asel adını verdikleri bebeklerinin düşüp, akıntıda kaybolduğu belirlendi. Bunun üzerine 150 kişilik ekip, saat 06.00 sıralarına kadar arama yaptı ancak minik Asel'in izine rastlamadı. Arama çalışmaları ekiplerin yaklaşık 2 saat dinlenmelerinin ardından yeniden başladı. Hastaneye kaldırılan 14 kişi de yapılan sağlık kontrolünün ardından taburcu oldu.

Sel sırasında akaryakıt istasyonunda çalışan Adem Çelik "Ben akşam seli canlı yaşadım. Birden sel oldu ve komple ne var, ne yok götürdü. 2 dakika içinde her şey bitti. Araçlar gelip akaryakıt istasyonunda sığınmaya çalıştı. Onları da sel aldı götürdü. Kimisi arabalarından inmişti. Kimisi de araç içinde kalmıştı. Onları da sel sürükledi" dedi.