Aksaray'da Sel Felaketi: Ev Su Baskınına Uğradı, Çocuk Kurtarıldı

Aksaray'da sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle bir evin bodrum katı su baskınına uğradı. Afganistan uyruklu anne ve çocukları kurtulurken, bir çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuk hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da sağanak yağış ardından oluşan sel nedeniyle bahçe duvarı yıkılan müstakil evin bodrum katını su bastı. Afganistan uyruklu anne Sıdaka Kayamu ve 3 çocuğu kurtulurken, mahsur kalan Abdul Sabir Kayamu (4) ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtuluş Mahallesi 3806 sokakta saat 17.00 sıralarında sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 2 katlı müstakil evin bahçe duvarı yıkıldı. Sel suları 4 çocuk annesi Sıdaka Kayamu'nun oturduğu bodrum katı bastı. Sıdaka Kayamu 3 çocuğuyla dışarı çıkmayı başardı. Abdul Sabir Kayamu ise mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri eve girip, mahsur kalan Abdul Sabir Kayamu'yu kurtardı. Evdeki su seviyesinin ise Abdul Sabir'in boy seviyesine ulaşmak üzere olduğu belirtildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve bir miktar su yutan Abdul Sabir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Oğluyla birlikte hastaneye gelen anne Sıdaka Kayamu, Bodrum katta otururken dışarıda su sesini duydum. Çocuklarım uyuyordu. Hemen 2 çocuğumu elime alıp koştum. Diğer 2 çocuğuma da koşun, dedim. Onlar kaçarken bir anda evi su bastı. Oğlumun biri kurtuldu ve diğeri evde kaldı. İtfaiye içeri girip sağ olsun çocuğumu kurtardı" dedi. (DHA)